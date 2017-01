Juventus-middenvelder Vajebah Sakor naar Willem II, Bruno Andrade naar Israël

TILBURG - Vajebah Sakor speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Willem II. De middenvelder komt over van Juventus. Bruno Andrade vertrekt uit Tilburg, de aanvaller stapt over naar Hapoel Kfar Saba.

In de afgelopen jaren speelde Sakor op huurbasis voor het Belgische Westerlo en het Noorse Vålerenga IF. De twintigjarige Noor, geboren in Liberia, speelde voor interlands voor verschillende jeugdteams van Noorwegen. Sakor speelde in de jeugd van Rosenberg, op zijn zestiende maakte hij de overstap naar Juventus. Bij Juventus trainde hij met het eerste elftal, zijn debuut maakte hij nog niet.



Technisch manager Joris Mathijsen is blij met de nieuwe aanwinst, laat hij weten op het digitale thuis van de Tricolores. "We houden altijd onze ogen en oren open voor versterkingen. Dat er momenteel enkele middenvelders geblesseerd zijn, hebben we meegenomen in de overweging om hem te halen. Vajebah is fysiek sterk, een typische box-to-box-speler en heeft een goede trap in zijn linkerbeen."



Tegenover de komst van Sakor staat het vertrek van Bruno Andrade. De aanvaller vertrekt na 3,5 jaar Willem II naar Hapoel Kfar Saba uit Israël. De 27-jarige Braziliaan speelde 81 wedstrijden voor Willem II, daarin was hij goed voor negentien treffers en zeventien assists.