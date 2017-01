Dit is het verhaal achter de genomineerde noodweerfoto

GELDROP - Een prachtige compositie van twee gestrande mensen in een bushokje, een vastgelopen auto en een stortvloed aan regenval in het centrum van Geldrop. De foto van Rob Engelaar is genomineerd voor de Zilveren Camera, maar wat is het verhaal achter deze mysterieuze foto? We spraken met Piet Berkers, de natgeregende jongeman op de foto.

De 18-jarige Piet wilde even met zijn moeder een ijsje gaan halen. “We dachten de buien wel even voor te zijn, maar het begon keihard te regenen,” aldus Piet. “Toen gingen we maar schuilen in dat bushokje, waar die ongelukkige eigenaar van de auto op de foto stond te bellen. Mijn moeder zie je net niet op de foto, die staat achter die meneer.”



De auto kwam vast te zitten in het diepe water en vloog in brand door kortsluiting. “Daarna ging die man in zijn auto checken of er nog iets te redden viel,” aldus de 18-jarige Piet.Die onfortuinlijke man was een van de vele slachtoffers van het Brabantse noodweer afgelopen zomer. “Als je goed kijkt zie je nog blusschuim van de brandweer, de auto was echt nét geblust toen de foto werd gemaakt.”En is deze prachtige foto geen uiterst geschikte profielfoto voor op Facebook? “Ja, ik heb het nog overwogen, maar ik ben toch gegaan voor een foto van mij in de zon. Staat toch iets gezelliger,” lacht Piet.