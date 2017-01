Vuurwerkschade in Brabant weer gedaald

EINDHOVEN - De vuurwerkschade is dit jaar bij iets meer dan de helft van de Brabantse gemeenten gedaald. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Bestuurders reageren opgelucht, maar met een totale schadepost van 362.000 euro hangt de vlag nog lang niet uit.

Van de respondenten geeft 54 procent aan dat de schade minder is dan vorig jaar. Ook de voorgaande drie jaar daalde de schade in Brabant.



Gemeenten treffen betere voorzorgsmaatregelen en zeggen profijt te hebben van het verbod op overdag vuurwerk afsteken. Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen zijn het afsluiten van containers en het weghalen van afvalbakken. Reusel-de Mierden is zelfs gestart met het dichtschroeven van hondenpoepbakken.





De gemeente Aalburg spendeerde de afgelopen jaarwisseling 10.000 euro aan preventiemaatregelen. Mede hierdoor daalde dev schade aan gemeentelijke eigendommen van zo'n 20.000 naar 6.600 euro.Volgens burgemeester Fons Naterop geeft zijn gemeente ook subsidie voor feestjes. “Op die manier haal je mensen van de straat en zijn ze met iets positiefs bezig. Ik weet niet of het alleen aan ons beleid ligt, maar het is duidelijk dat wij veel minder schade hebben dan voorgaande jaren.”Ook bij de HR groep, een bedrijf dat in opdracht van gemeenten verkeersborden controleert, zien ze een daling. “Dat komt misschien door het weer rond Oud en Nieuw, maar ook door de beperkte tijd waarin vuurwerk tegenwoordig mag worden afgestoken”, zegt controleur Jean Paul La Brijn.Toch levert een inspectieronde door Berlicum al snel vijf kapotte verkeersborden op. Ze zijn allemaal beschadigd door vuurwerk, weet La Brijn. “Een verkeersbord heeft een omgebogen rand want daar wordt vaak vuurwerk in gelegd en afgestoken."Volgens La Brijn bestelden de Brabantse gemeenten samen al zo’n 5.000 tot 7.500 nieuwe verkeersborden bij zijn bedrijf. “Een derde daarvan is te relateren aan vuurwerkschade”, zegt hij. “De rest kan voorraad zijn of komt voort uit vrijgekomen budgetten.”Waar het gros van de gemeenten opgelucht adem haalt, zitten sommige particulieren en bedrijven met behoorlijk wat problemen opgezadeld. Zo moest de tribune van voetbalclub Hilvaria het ontgelden en werd er vuurwerk naar binnen gegooid bij basisschool Het Palet in Bergen op Zoom.Volgens burgemeester Naterop is een 'clean sheet' dan ook onmogelijk: “Het liefst zou ik naar nul schade gaan, maar dat is een illusie.”