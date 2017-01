Carnaval: Hoe denken wij Brabanders over ons feest? (VIDEO)

ROOSENDAAL - Wij Brabanders zijn in ieder geval niet kinderachtig in onze mening over carnavalsvierders van boven de grote rivieren. "Ze kunnen beter in hun eigen stad blijven, hier maken ze altijd ruzie", is een veelgehoorde uitspraak (en varianten daarop) die we optekenden uit de mond van veel Brabanders die we op straat aanspraken over ons feest. Een carnavaleske steekproef hoe wij, De Brabanders, ons feest beleven en of we er nog wel een beetje zin in hebben.

"Ze zijn anders dan wij. Wij houden het vijf dagen vol, zij niet." Ja hoor, ze zijn en blijven welkom op ons feest: Carnavalsvierders van boven de grote rivieren. Maar we verwachten wel dat ze zich aanpassen aan ons en dat laten we graag weten voor de camera van Omroep Brabant.



Gedraag je!

Het is een signaal uit Brabant aan de rest van Nederland. "Dat ze goed in de gaten houden wat carnaval inhoudt", zegt Roosendaler Cees de Bruijn. "Dat het niet alleen een enorme hoeveelheid alcohol is die je naar binnen gooit, maar dat je ook heel veel plezier met elkaar maakt."Om zijn betoog af te sluiten met het woord respect.



Zwieren en zwaaien

Een enorm verschil is er in de beleving van carnaval tussen jonge en oudere generaties. De jonkies willen vooral simpelweg feest vieren, de ouderen hechten meer aan de tradities van het ouderwetse carnaval. "Het is een feest om alle sores eens een keer van je af te zetten en met je medemens aan de zwier te gaan", zegt een oudere inwoner van Roosendaal.



Een Oeteldonkse van 14 jaar kijkt heel anders naar het carnaval. "Een feest dat mensen in de kou gaan vieren." Haaks daarop de mening dat carnaval vooral een reünie is. "Je ziet in de kroeg mensen die je jaren niet hebt gezien."



Er wonen overal gekken

Op onze route van Tullepetaonestad naar Oeteldonk komen we onderweg ook een verdwaalde Zeeuw tegen. Wees niet bang, hij komt niet en wil niet eens komen met de carnaval. "Het is een beetje raar dat carnaval, een beetje gek. Maar er wonen overal gekken", om vervolgens in lachen uit te barsten.



De Zeeuw voegt er aan toe dat het carnaval vooral een feest is van Limburg en Brabant. "Niet van Zuid-Holland, Zeeland of welke provincie dan ook. Het is van jullie."