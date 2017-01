Audi A8-bestuurder opgepakt voor poging tot doodslag op N2

VALKENSWAARD - Een 41-jarige man uit Valkenswaard is vermoedelijk de bestuurder van de Audi A8 die op Nieuwsjaardag een andere bestuurder van de weg reed op de N2. De man is dinsdagmiddag aangehouden na een oproep in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

In de uitzending werden maandag beelden getoond van een dashcam. Hierop was te zien hoe de bestuurder van de Audi A8 een andere automobilist van de weg reed bij Eindhoven. De beelden werden massaal gedeeld op social media. Aan de hand daarvan ontving de politie diverse tips. De verdachte werd aangehouden en zit vast voor verhoor. Ook de Audi A8 is in beslag genomen en wordt onderzocht.





In de uitzending van Bureau Brabant werden de heftige beelden getoond. Ook deed het slachtoffer anoniem zijn verhaal. De crash vond op Nieuwsjaardag plaats op de N2 bij EIndhoven . Een man reed daar met zijn vriendin over de weg. Tijdens de rit ontstond irritatie met de man in de Audi A8, hij drukte het tweetal van de weg. De auto belandde in een sloot en sloeg vier keer over de kop. De Audi A8 reed door.De 41-jarige man uit Valkenswaard wordt verdacht van het van de weg drukken van het stel. Dit wordt gezien als poging tot doodslag.