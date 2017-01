Kevin van Diermen vertrekt bij NAC Breda

BREDA - Kevin van Diermen vertrekt per direct bij NAC Breda. De speler en club zijn een ontbinding van zijn contract overeengekomen. Van Diermen vervolgt zijn carrière in Doetinchem bij De Graafschap.

De verdediger kwam in de winter van 2016 naar Breda. In eerste instantie werd hij gehuurd van Excelsior, maar afgelopen zomer tekende hij definitief een contract bij NAC. In totaal speelde de verdediger het afgelopen jaar 27 officiële wedstrijden voor NAC, waarin hij driemaal wist te scoren. Sinds de komst van de nieuwe trainer, Stijn Vreven, staat Van Diermen lang niet altijd in de basisopstelling.

'Snel gegaan'

Van Diermen vertelt op de website van de Bredase club: "Het is snel gegaan. Dit was uiteindelijk de beste oplossing voor beide partijen. Ik kijk terug op een mooie periode bij NAC en ben trots dat ik hier heb mogen spelen. Ik gun NAC daarom ook het allerbeste en hoop echt dat deze club promoveert."