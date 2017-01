'Gemeente Haaren wordt verdeeld over vijf buurgemeenten'

HAAREN - De gemeente Haaren zou per 1 januari 2020 verdeeld kunnen worden over Boxtel, Vught, Oisterwijk, Tilburg en Heusden. Dat blijkt uit een toekomstvisie die door een adviseur is gemaakt. Als het plan doorgaat, zouden er in enkele gemeenten in november 2019 extra gemeenteraadsverkiezingen moeten komen.

Er wordt al lange tijd gesproken over de gemeente Haaren. Inwoners keerden zich eerder tegen het plan van het gemeentebestuur om ambtelijk te fuseren met Boxtel en Sint-Michielsgestel. Als reden gaven de inwoners dat de band met Oisterwijk groter is. Ook waren de inwoners bang dat dit zou leiden tot een herindeling.



Extra verkiezingen

De gemeente Haaren bestaat uit de kernen Haaren, Esch, Helvoirt en Biezenmortel. Het rapport van oud-gedeputeerde Roel Agusteijn ziet als oplossing een verdeling over vijf buurgemeenten. Een deel van de gemeente Haaren komt bij Heusden, het gaat om een grenzend deel aan de Loonse en Drunense Duinen. Biezenmortel wordt deel van Tilburg. In deze twee gemeenten zijn geen extra verkiezingen nodig.



Het dorp Haaren gaat naar Oisterwijk, Esch wordt deel van Boxtel en Helvoirt zou tot Vught gaan behoren. In deze gemeenten worden in november 2019 extra verkiezingen gehouden.



Splitsing in 2020

Agusteijn werd ingeschakeld als extern adviseur om vaart te maken met de gemeentelijke herindeling van Haaren. Hij presenteerde dinsdag zijn visie aan de inwoners en betrokken gemeentebesturen. Als de gemeenteraden van de betrokken dorpen en steden instemmen en ook Den Haag akkoord gaat, moet de opsplitsing op 1 januari 2020 rond zijn.