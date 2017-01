Tips gezocht: wie pleegde overval op snackbar in Halsteren?

HALSTEREN - De politie is nog altijd op zoek naar tips over een overval op 3 september bij snackbar Plaza Dorpszicht in Halsteren. Tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht werden beelden getoond van bewakingsbeelden en deed de politie een oproep voor tips over de zaak.

De snackbar werd op 3 september voor de derde keer in twee jaar overvallen. De eigenaars hadden na de eerste twee overvallen al maatregelen genomen en camera's opgehangen. Op de beelden is de verdachte te zien die met een groen masker en gewapend met een mes de medewerker bedreigde. De overvaller ging er met een geldbedrag vandoor.



De achtervolging werd ingezet en op de beelden is te zien dat de overvaller struikelde waardoor haar masker afviel. De politie is op zoek naar een blanke vrouw van rond de 30 jaar met blond haar. Ze was fors gebouwd en sprak met een Brabants accent.