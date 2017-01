Motorclubs niet welkom in Bossche kroegen

DEN BOSCH - Den Bosch gaat als eerste gemeente in Nederland motorclubs uit de horeca weren. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met een voorstel om bijeenkomsten van clubs als No Surrender en Satudarah in de lokale horeca te verbieden.

Den Bosch heeft op dit moment weinig problemen met zogenaamde Outlaw Motorcycle Gangs. Maar omdat clubhuizen regelmatig worden gesloten, is de gemeente bang dat de clubs op zoek gaan naar alternatieven. De maatregel moet voorkomen dat de horeca gebruikt wordt als verzamelplek.



Hoewel deze maatregel nieuw is, geldt in de horeca van Tilburg wel al een verbod op het dragen van kleding van motorclubs.