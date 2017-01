Realitysterren Nicky en Genevieve gaan naar Amerika via Oudenbosch

OUDENBOSCH - Van Oudenbosch naar de Malediven met als eindbestemming Amerika. Het lijkt een onlogische route, maar realitysterren Nicky en Genevieve kiezen voor een reis via Brabant naar Amerika. Vanaf woensdagavond is dat te zien in de realityserie 'Nicky & Genevieve Gaan Het Helemaal Anders Doen' op RTL XL.

Het stel werd bekend van het televisieprogramma 'Oh Oh Daar Gaan We Weer' en krijgt nu een eigen televisieprogramma. Hierin is te zien dat het duo vertrekt naar het Brabantse Oudenbosch en daar in een nieuw huis gaat wonen. Het uiteindelijke doel: een doorbraak in Amerika voor Genevieve. Maar daarvoor wil ze eerst naar de Malediven om mee te doen aan een modellenwedstrijd, zo vertelde ze dinsdagavond in RTL Boulevard.



Vanaf woensdagavond is de realityserie mét verhuizing naar Oudenbosch te zien op RTL XL.