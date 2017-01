Onderzoek naar enorme windmolens in Engelen: 'We strijden voor onze kleinkinderen'

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch laat onderzoeken of er wel draagvlak is voor vier enorme windmolens in het dorpje Engelen. De windmolens moeten 186 meter hoog worden en zijn daarmee een stuk hoger dan de Sint Jan. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met een voorstel om eerst te onderzoeken wat de inwoners van de windmolens vinden. En wat de gevolgen zijn voor de gezondheid.

Zelden zit de publieke tribune zo vol tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Veel inwoners van Engelen maken zich dan ook grote zorgen over de vier enorme windmolens die mogelijk in hun dorpje komen. Het zijn met name zorgen over de gezondheid. Ze verwachten slapeloze nachten. "Duizeligheid. Slecht slapen. Concentratieverlies!", zegt een inwoner van Engelen.



Draagvlak

De gemeente gaat het draagvlak meten. Een voorstel van Jolanda Lensen van Bosch Belang. "We willen weten wat de gevolgen zijn voor de gezondheid. En we willen dat gekeken wordt naar het draagvlak in de omliggende wijken. Zo'n onderzoek kan uitwijzen dat we misschien wel ergens anders windmolens moeten plaasen. Maar eerst een gedegen onderzoek."



Duizend nee-stemmers

In dat onderzoek wordt dus ook gekeken of de mensen wel zitten te wachten op de windmolens. Volgens Rob ter Borg is dat niet zo. Hij heeft mede de groep 'Nee tegen windmolens' opgericht. "We hebben duizend nee-stemmers. We vinden het verwonderlijk dat de gemeente nu het draagvlak gaat meten."



"Wij blijven voor onze gezondheid strijden. We zijn strijdvaardig voor kinderen en kleinkinderen. Want dat willen we niet op ons geweten hebben," aldus zegt Ter Borg.