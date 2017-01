Xtc-lab opgerold in Eindhoven, zeven mensen aangehouden

EINDHOVEN - Aan de Gaasbeekstraat in Eindhoven heeft de politie dinsdagavond een xtc-laboratorium aangetroffen. Twee mensen zijn aangehouden. Op andere locaties werden nog eens vijf personen aangehouden die er mogelijk ook mee te maken hebben.

Het xtc-laboratorium was in werking. Wat er precies is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Het pand aan de Gaasbeekstraat wordt onderzocht en waarschijnlijk in de loop van woensdag ontmanteld. In het pand was voorheen een brandbeveiligingsbedrijf gevestigd.