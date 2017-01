Vlogster aangevallen door medewerker Mandemakers

WAALWIJK - De Mandemakers Groep uit Waalwijk kreeg afgelopen vrijdag zestien kuub paardenmest voor de deur gestort als protest tegen hun verkooptactiek. Dinsdag lag het bedrijf wederom onder vuur nadat een vlogster bij een filiaal in Woerden werd aangevallen door een medewerker. De beelden worden massaal gedeeld op social media.

Vlogster Christien Wynia ging naar het filiaal in Woerden nadat ze een aankoop van een keuken wilde terugdraaien. Dat zou haar 30 procent van het aankoopbedrag kosten en daar wilde ze over praten met het personeel. Op de beelden is te zien dat de vlogster naar een medewerker loopt nadat ze eerder de zaak werd uitgezet. De medewerker duwt haar weg en gaat vervolgens achter haar aan.



LEES OOK: Oog om oog: 16 kuub mest bij Mandemakers gedumpt door vloggers Bucket Boys



Mandemakers heeft inmiddels excuses aangeboden én wil de keuken gratis leveren aan de vlogster.

Eerder werd zestien kuub paardenmest voor de deur van Mandemakers in Waalwijk gestort, dit was een stunt van vloggersduo Bucket Boys.