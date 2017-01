Groot protest in Lierop voor behoud motorcrosscircuit

LIEROP - Honderden demonstranten liepen dinsdagavond een protestmars door Lierop voor het behoud van circuit De Herselse Bossen. Zij zijn het niet eens met De Raad van State, die vorig jaar besloot dat er na 45 jaar niet meer gecrosst mag worden in Lierop.

De demonstratie was een initiatief van Jean-Paul Maas. Ondanks dat hij geen lid is van motorclub MAC Lierop wilde hij iets doen. Hij riep iedereen in de motorsport, waaronder Jeffrey Herlings op om zich uit te spreken tegen het sluiten van het circuit.



Hij is blij met de grote opkomst van dinsdagavond. “Het was spannend hoeveel mensen er zouden komen, maar zo’n opkomst is fantastisch. Heel belangrijk om deze actie kracht bij te zetten.” Maas maakt naar aanleiding van de avond een videoclip waarin ook prominenten vertellen dat het circuit open moet blijven.Veel van de demonstranten zijn vooral boos dat er veel geld gaat naar bijvoorbeeld profvoetbal, terwijl de motorclub tegengewerkt wordt. “Wij willen gewoon ons ding doen op het circuit. Bij voetbalwedstrijden moet de ME komen, het kost klauwen met geld. Hier is in al die jaren nog niet een keer politie geweest. Ja, om het verkeer te regelen!”De demonstratie van dinsdagavond was vreedzaam, maar als dat niet werkt moet er volgens een andere demonstrant harder geprotesteerd worden. “Als dit niet werkt, dan moeten we misschien maar eens iets plat leggen. Dit is ronduit belachelijk, we hebben de beste motorcrossers van de wereld en een accommodatie van drie keer niks.”Ook voormalig wereldkampioen en ploegleider van Jeffrey Herlings, Joel Smets, was bij de demonstratie aanwezig. Hij ziet met leden ogen aan hoe zowel in België als in Nederland steeds meer crossbanen gesloten worden. “Ik wil de mensen een hart onder de riem steken om door goed te overleggen en actie te voeren te doen wat in België niet lukt, dit circuit open houden.”Hij heeft vertrouwen in een goede afloop voor de motorcrossers. “Is het niet volgend jaar, dan een jaar later. Maar hier in Lierop moet gewoon weer een Grand Prix gereden worden. Ik denk dat Jeffrey ook de eerste is die hier weer een wedstrijd wil rijden.”