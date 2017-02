Winterse transfers Brabantse clubs, van Marco van Ginkel tot Evander Sno

EINDHOVEN - De transfermarkt is gesloten. Nederlandse clubs kunnen dit seizoen geen nieuwe spelers meer kopen of huren. Voor uitgaande transfers is de markt nog niet gesloten. Clubs uit bijvoorbeeld Zwitserland (15 februari), Rusland (24 februari) en Brazilië (4 april) hebben nog wat langer de tijd.

Kijkend naar de spelers op de Brabantse velden zijn er meerdere nieuwe gezichten te zien. De meest opvallende transfers op een rij:



Marco van Ginkel naar PSV

PSV werd vorig seizoen kampioen van Nederland, mede door de inbreng van Marco van Ginkel. De aanvallend ingestelde middenvelder werd toen de tweede seizoenshelft gehuurd van Chelsea. Dit seizoen is er dezelfde constructie. Van Ginkel werd op de laatste dag van 2016 gepresenteerd als aanwinst. Weer op huurbasis, weer voor één seizoenshelft.



Obbi Oulare en naar Willem II

Willem II komt moeizaam tot scoren. In de eerste seizoenshelft maakt het slechts twaalf doelpunten. Met het wegvallen van Bartholomew Ogbeche zit de Tilburgse club bovendien dun in de aanvallers. Obbi Oulare moet de oplossing bieden. De aanvaller, in de eerste seizoenshelft op huurbasis vooral wisselspeler bij het Belgische Zulte-Waregem, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Watford.



Op de slotdag werd ook de Noor Vajebah Sakor gepresenteerd. De middenvelder komt op huurbasis over van Juventus. De Italiaanse club haalde de in Liberia geboren jeugdinternational van Noorwegen in 2013 al op bij Rosenborg.



Evander Sno naar RKC Waalwijk

In 2014 stopte Evander Sno als profvoetballer. Halverwege december kwam hij terug op dat besluit. Sno tekende een contract voor anderhalf seizoen bij RKC Waalwijk. Bij die club was hij twee keer eerder actief, in het seizoen 2011/2012 en 2013/2014.



Chiro N’Toko naar NAC

Afgelopen zomer had NAC interesse in Chiro N’Toko. De verdediger maakte toen transfervrij de overstap van FC Eindhoven naar SC Cambuur. Na een half seizoen Leeuwarden is N’Toko alsnog in Breda neergestreken. De geboren Congolees tekende een contract voor anderhalf seizoen, met een optie voor één jaar extra.



Bert Koomen naar FC Den Bosch

Vanaf de E-jeugd speelt Bert Koomen in de jeugdopleiding van Feyenoord. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet voor de twintigjarige vleugelverdediger. Hij speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor FC Den Bosch, waar hij de kans krijgt om ervaring op te doen in de Jupiler League.



Naast de genoemde spelers zijn ook Manu Garcia (door NAC gehuurd van Manchester City), James Horsfield (door NAC gehuurd van Manchester City), Jari Oosterwijk (door NAC gehuurd van FC Twente) en Vlatko Lazic (transfervrij naar RKC) nieuwe gezichten bij de Brabantse clubs.