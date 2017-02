Priester Patrick Kuis stopt: 'Ik had vragen over mijn roeping en het celibaat'

OSS - Priester Patrick Kuis uit Oss stopt met zijn werkzaamheden. Zijn roeping als priester en het daarbij behorende celibaat werden hem te veel, zo laat hij woensdag in een open brief aan het Brabants Dagblad weten.

Het was niet makkelijk voor de 32-jarige Kuis. Drie weken lang dacht hij na over of hij dit nog wel wilde. In die weken heeft hij ook veel overleg gehad met bisschop Gerard de Korte. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat hij te vroeg 'ja' heeft gezegd.



Een periode van veel zoeken en vragen

"Na een lange uitgebreide, geestelijke zoektocht is het moment aangebroken om nieuwe stappen te zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling", schrijft Kuis in de brief (te lezen via Blendle). "Een aantal jaren ben ik met grote overgave de kerk dienstbaar geweest en heb daardoor vele mensen dichter bij God mogen brengen". Vervolgens laat de priester in de brief weten dat dit intense jaren waren waarin hij zichzelf volledig heeft kunnen geven.



Kuis: "Echter, de laatste tijd heb ik mezelf een aantal kritische vragen durven stellen omtrent de beleving van mijn roeping, het celibaat en daarmee mijn priesterschap. Na een periode van veel zoeken en bevragen, én iedere keer opnieuw het contact te zoeken met God om te vragen wat Zijn wil is, kom ik tot géén andere conclusie dan dat ik te vroeg 'ja' heb gezegd."



Zwemmen tegen kanker en fietsend naar Rome

De jonge priester was vanaf mei vorig jaar werkzaam in de Heilige Hartparochie in Oss. Daarnaast was hij kapelaan in Lithoijen, Oijen en Teeffelen. Met zijn sportieve acties kwam Kuis vaak in het nieuws. Zo deed hij twee jaar geleden in Den Bosch mee aan Swim to Fight Cancer en fietste hij naar Rome om te bidden voor gelovigen die het zwaar hebben.