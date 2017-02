Manager woonhotel Eindhoven overleden aan overdosis GHB, misdrijf nog niet uitgesloten

EINDHOVEN - De 36-jarige vrouw uit Best die in oktober vorig jaar dood werd gevonden in een woonhotel in Eindhoven is overleden aan de gevolgen van een overdosis GHB. Dit laat de politie woensdagochtend weten. De recherche doet nog verder onderzoek om een misdrijf uit te sluiten.

Dit volgens een woordvoerder 'puur uit zorgvuldigheid'. "We willen niks over het hoofd zien", zegt ze. Het slachtoffer was de manager van het hotel aan de Leenderweg. Gezien de verdachte omstandigheden waaronder de vrouw werd gevonden, startte de politie een onderzoek.



Hieruit is nu gebleken dat de vrouw overleed aan een overdosis GHB. De vrouw werd op een kamer van het zogenoemde woonhotel gevonden door een collega. Hij waarschuwde de politie.



LEES OOK: Intens verdriet bij Eindhovens hotel waar manager (36) dood is gevonden: ‘We begrijpen er niets van'



De collega die de vrouw vond, werd die avond aangehouden. Volgens de politie niet in verband met de dood van de vrouw, maar omdat hij harddrugs bij zich had. Ook hinderde hij het onderzoek in het hotel. Hij werd snel weer vrijgelaten.