Danny van Poppel laat Chris Froome kansloos in proloog Herald Sun Tour

MELBOURNE - Danny van Poppel heeft de proloog van de Herald Sun Tour gewonnen. De wielrenner uit Moergestel was te sterk voor onder meer Chris Froome, winnaar van de laatste Tour de France.

Van Poppel vestigde een parcoursrecord in de straten van Melbourne door de 2,1 kilometer in 2 minuten en 32 seconden af te leggen. De renner van Team Sky kwam uit op een gemiddelde van 49,6 kilometer per uur. Op de korte afstand was Van Poppel zeven teller sneller dan zijn kopman Chris Froome.



Froome won de etappewedstrijd vorig jaar, in het seizoen waarin hij ook voor de derde keer de Tour de France op zijn naam schreef. De Engelsman eindigde uiteindelijk op plaats 26. Ook Esteban Chaves, tweede in het eindklassement van de Tour Down Under, kwam niet verder dan plaats 64 op elf seconden van Van Poppel.Breton Jones en Alex Frame werden tweede en derde. De twee Australiërs, allebei in dienst van JLT Condor, kwamen één seconde tekort ten opzichte van Van Poppel.Van Poppel is goed begonnen aan het nieuwe kalenderjaar. In de Tour Down Under eindigde hij een keer tweede en een keer derde in een rit. In het sprintklassement werd hij tweede.