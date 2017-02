Weer steen door ruit vluchtelingenhuis Oss

OSS - Er is dinsdagavond opnieuw een steen door de ruit gegooid van een huis in Oss waar een vluchtelingengezin woont. Dit bevestigt de politie woensdagochtend. Voordat het gezin er kwam wonen, was er al veel commotie over de komst van vier alleenstaande mannen naar het huis aan de Jonkers van Ossstraat. Zo sneuvelden er al eerder meerdere ruiten. Ook werden er leuzen op straat gekalkt.

Volgens een woordvoerder van de politie is er dinsdagavond rond negen uur een steen door de ruit gegaan. Er was op dat moment niemand thuis. Er is dus ook niemand gewond geraakt.



Voor de actie is nog niemand aangehouden. De politie bekijkt of er in de buurt camerabeelden beschikbaar zijn waarop de mogelijke dader of daders zijn te zien.



Veel verzet

Er zouden dus eerst vier mannen komen wonen in het huis aan de Jonkers van Ossstraat, maar dat plan stuitte op veel verzet. Uiteindelijk besloot de gemeente dat er een gezin met een verblijfsvergunning in het huis kwam te wonen.