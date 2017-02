Kostas Lamprou na dit seizoen weg van Willem II

TILBURG - Kostas Lamprou neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van Willem II. De doelman gaat zijn aflopende contract niet verlengen.

"We hebben er naar onze mogelijkheden alles aan gedaan om Kostas voor de club te behouden", zegt technisch manager Joris Mathijsen op het digitale thuis van de Tricolores. "Het is erg jammer dat dat niet gelukt is, want hij is een goede keeper en ligt erg goed in de groep."



'Seizoen mooi afsluiten'

De Griekse goalie kan dit seizoen nog zijn honderdste wedstrijd spelen voor Willem II. Momenteel staat de teller op 87 wedstrijden. "Dat zou mooi zijn voor hem. Daarnaast twijfel ik er niet aan dat hij de komende maanden nog alles voor Willem II gaat geven om het seizoen mooi af te sluiten", aldus Mathijsen.



Lamprou wil op dit moment zelf niet ingaan op zijn aanstaande vertrek bij Willem II. De sluitpost wil zich eerst focussen op de belangrijke wedstrijd tegen concurrent Heracles Almelo. Dat duel staat zaterdag op het programma.