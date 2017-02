Brabant in trek bij buitenlandse bedrijven, maar Brabanders spreken in buitenland ook woordje mee

EINDHOVEN - Brabant is in trek bij buitenlandse bedrijven. Grote bedrijven investeerden vorig jaar maar liefst 620 miljoen euro in onze provincie: het vijfvoudige vergeleken met 2015. De forse investering leverde ook nog eens bijna 2200 banen op.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) begeleidde vorig jaar 29 buitenlandse bedrijven bij de vestiging of een uitbreiding in Brabant. Eelko Brinkhoff, Manager Foreign Investment bij de BOM, deelt in het tv-programma Booming Brabant zijn verwachtingen voor de toekomst.



Innoveren tijdens crisis

De bouwsector zuchtte lange tijd onder de gevolgen van de crisis. Maar het tij lijkt inmiddels gekeerd. Er wordt in toenemende mate weer geïnvesteerd in bouwprojecten. Maar de crisis was voor bouwbedrijven ook een moment om te innoveren. Het Veldhovense bedrijf Hurks ontwikkelde prefab-beton waarmee ze in Londen flink aan de weg timmeren. En daar blijft het niet bij, zegt Jacco van Dijk deze week in Booming Brabant.



Zo luidt het credo van Van Loon Vlees in Best. Het vleesbedrijf is een internationaal actief vleesbedrijf met een uitgebreid assortiment vleesproducten. Zowel retailers als maaltijdproducenten en foodservicebedrijven behoren tot hun klanten. Het familiebedrijf wil zich continu verbeteren en innoveren. Maar ook duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel van het vleesbedrijf.Mensen met de spierziekte SMA lukt het niet om een rolstoel te bedienen als hun handen kouder worden. Studenten van Sure Innovation, onderdeel van de TU/e, koppelde kennis en praktische toepassingen aan elkaar en ontwikkelde een slimme handschoen. De handschoen verwarmt het bloed waardoor de gebruiker onder alle omstandigheden de rolstoel kan blijven bedienen.Samen werken aan een economie die de samenleving verbetert. Of anders gezegd: een aansprekende werkomgeving met kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Samen met gerenommeerde ontwerpers als Piet Hein Eek worden onder het Social Label designartikelen gemaakt.