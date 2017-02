Zo ziet het xtc-lab in Eindhoven eruit

EINDHOVEN - De politie is woensdag begonnen met de ontmanteling van het xtc-laboratorium dat dinsdagavond werd opgerold in een loods aan de Gaasbeekstraat in Eindhoven. In het lab staan een aantal productieketels en 5500 liter chemicaliën, goed voor de productie van honderden kilo's MDMA.

Het laboratorium is opgespoord in een politieonderzoek naar de handel en productie van harddrugs. In de loods zijn dinsdag twee mannen uit 's-Hertogenbosch van 21 en 25 jaar aangehouden. Ook in Helmond, Gemert en Oss zijn vijf mensen aangehouden en doorzoekingen gedaan.