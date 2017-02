Politie krijgt 24 tips over gewelddadige overval in Loosbroek

LOOSBROEK - Aandacht in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht heeft tot nu toe 24 tips opgeleverd in de zaak van de gewelddadige overval in Loosbroek. Een man verweerde zich hevig toen hij en zijn vrouw op 4 december in hun huis aan de Voorstraat werden overvallen. Hij ging een van de overvallers te lijf met een zwaar beeldje, zo vertelde hij in de opsporingsprogramma’s.

Uiteindelijk werd hij door een van de overvallers in elkaar geslagen. Hij was er na de mishandeling ernstig aan toe. De overvallers dachten dat er in het huis veel geld te halen viel. "Jij bent toch handelaar?", zeiden ze. Ook hadden ze het er onderling over dat de man altijd naar boven liep om geld te halen.



Het tweetal kwam bedrogen uit. De bewoners hebben nooit veel contant geld in huis. De overvallers gingen er met wat geld en sieraden vandoor.



Signalement

De politie is op zoek naar de daders. Ze spraken met een Brabants accent en waren tussen de 25 en 35 jaar oud. De een is ongeveer 1,70 meter en de ander rond de 1,80. De wat grotere overvaller raakte waarschijnlijk ook gewond bij de overval.



Hij werd tegen zijn hoofd geslagen met het beeldje.