Crispijn Ariëns wint Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee

WEISSENSEE - Crispijn Ariëns is op de Weissensee winnaar geworden van de Alternatieve Elfstedentocht. De schaatser uit Boxtel kwam na 200 kilometer schaatsen als eerste over de finish.

Ariëns zat lange tijd in een kopgroep van vier. In de slotfase liet hij zijn medevluchters achter zich. Uiteindelijk kwam hij als eerste over de streep, voor Frank Vreugdenhil. Niels Mesu, vorig jaar winnaar, eindigde als derde in Oostenrijk.



Bij de eerste doorkomst, na 25 kilometer, was er een groep van 21 schaatsers die een minuut voorsprong had op de rest van het peleton. Na 150 kilometer ging Ariëns als eerste over de finishlijn, met nog twee rondes te rijden. Hij was samen met Mesu. Frank Vreugdenhil en Jordy Harink sloten vervolgens nog aan.In de slotronde ging Ariëns nog een keer onderuit, grote gevolgen had het niet. Uiteindelijk kwam hij met 41 seconden voorsprong op Vreugdenhil over de finish. Ariëns deed 6 uur, 6 minuten en 35 seconden over de 200 kilometer.