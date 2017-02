Hongerige klanten teleurgesteld, nog geen lunch bij Happy Italy Den Bosch

DEN BOSCH - Vanaf 1 februari dagelijks open vanaf twaalf uur. Dat staat te lezen op de website van Happy Italy over het restaurant in Den Bosch dat woensdag de deuren opent. Om vier uur woensdagmiddag welteverstaan, dus niet om twaalf... Heel veel studenten en mensen die in het Paleiskwartier in Den Bosch werken kwamen de afgelopen uren bedrogen uit. Voor hen geen fast Italian lunch.

Onze verslaggever heeft de afgelopen uren zeker enkele honderden teleurgstelde en hongerige bezoekers geteld die vergeefs aan de deur stonden aan de Bordeslaan 500 in Den Bosch.



In het restaurant wordt hard gewerkt om alles in orde te maken voor de opening om vier uur, maar eten komt er dus nog niet uit de keuken. Wel verwacht Happy Italy meteen om vier uur een enorme rij.