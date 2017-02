Auto rijdt tegen flat en laat een groot gat achter

OSS - Een groot gapend gat in de muur van een flat. Dat is het gevolg van een ongeluk woensdagmiddag in de Van Veldekestraat in Oss. Een auto botste tegen de muur.

Na het ongeluk is een aantal woningen in de flat voor korte tijd ontruimd. Volgens een fotograaf ter plaatse is het niet duidelijk of er ook daadwerkelijk sprake is van instortingsgevaar. De woningbouworganisatie plaatst palen op de plek waar de auto naar binnen is gereden.



De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De automobilist zou lichtgewond zijn geraakt.