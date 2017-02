Vluchtende spookrijder zorgt voor levensgevaarlijke taferelen op A16, weg weer vrij

LAGE ZWALUE - Een van drugshandel verdachte man heeft woensdagmiddag op de A16 bij de Moerdijkbrug voor levensgevaarlijke taferelen gezorgd. Toen hij op de vlucht was voor de politie reed hij op de snelweg op hoge snelheid tegen het verkeer in.

De politie wilde de man bij Dordrecht aanhouden omdat hij mogelijk betrokken was bij drugshandel. Om aan de controle te ontsnappen, veranderde de automobilist in een spookrijder. Dit zorgde voor een dollemansrit op de rijbaan tussen Breda en Rotterdam.



De politie zette vervolgens over de vluchtstrook de achtervolging in, maar moest die bij Lage Zwaluwe staken omdat de spookrijder te snel reed en het niet langer verantwoord was.



Rijkswaterstaat sloot twee rijstroken af om te voorkomen dat iemand op de spookrijder zou botsen. De weg is inmiddels weer vrij. De spookrijder is nog niet gepakt.