Herdenkingsmonument omgekomen Joël en Jeremy vernield: ‘Verdriet, woede en onbegrip’

SINT-MICHIELSGESTEL - Hij voelde een ‘mix aan emoties’ toen hij het zag. Okke Pieters wil weten wie het monument voor zijn verongelukte vrienden Joël en Jeremy heeft vernield in Sint-Michielsgestel. Hij plaatste daarom een oproep op Facebook in de hoop de dader of daders te achterhalen.

“Ik voel verdriet, woede en onbegrip”, zegt de 21-jarige Okke. “Bijna iedereen hier in Sint-Michielsgestel weet waarom dat monument er staat. Ik snap niet hoe je het kan vernielen.”



Ongeluk op A65

Zijn vrienden Joël Sanders en Jeremy Peters, beide destijds 19 jaar oud, kwamen op 1 augustus 2015 om het leven. Ze botsten tegen een grote betonnen verkeerspaal op de A65 bij Berkel-Enschot. De jonge mannen waren onderweg naar hun vakantiebestemming.



De vriendengroep van de jongens zette het monument al snel na het ongeluk neer. Het gaat om een steen met gedenkplaatje erop. “Er is met tegels gegooid, bloemen zijn uit de pot getrokken en kandelaars zijn vernield.” Ook stond er een specifiek beeldje van twee mensen die elkaar vasthielden. “Daar heb ik alleen een kleine scherf van teruggevonden”, vertelt Okke.



'Plek waar we veel kwamen'

Het monument is te vinden aan de Ceintuurweg bij de Dommel. “Daar kwamen we als vriendengroep vaak samen. Vooral in de zomer. Daarom wilden we het monumenten graag daar hebben”, aldus de vriend van Joël en Jeremy.



De vernieling moet volgens Okke tussen maandagmiddag en dinsdagochtend hebben plaatsgevonden. Hij heeft al een aantal tips gehad naar aanleiding van zijn oproep op Facebook. “Dat heeft nog niet direct iets opgeleverd, maar het doet me wel heel veel dat mensen zo meedenken. Echt hartverwarmend.”



Politie op de hoogte

De politie is ook op de hoogte van de vernieling en doet onderzoek. “Wij nemen deze zaak heel hoog op”, laat een woordvoerder weten. “Ook hebben wij een boodschap voor de dader of daders: wees verstandig en meld je bij de politie.”