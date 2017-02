Transferperiode in Brabant: 'PSV heeft geen plan B, Oulare niet de verlosser van Willem II'

EINDHOVEN - De transfermarkt is gesloten. Clubs in Nederland kunnen nu alleen nog transfervrije spelers aantrekken. In totaal werden er 151 transfers in Nederland, een record. Hoe kijken de clubwatchers naar de afgelopen transferperiode?

Paul Post, PSV-watcher, noemt de transferperiode bij PSV opvallend. "Ze hebben alleen Marco van Ginkel gehaald, dat is wel te begrijpen. Er zijn een aantal spelers vertrokken, dat is ook te begrijpen. Maar als je Luciano Narsingh en Florian Jozefzoon laat vertrekken, kan ik me voorstellen dat je daar iets voor terughaalt. Of je moet spelers in de jeugd hebben die staan te trappelen om door te schuiven. Dat is niet zo."



PSV was wel bezig met een extra speler. "Schijnbaar hebben ze geen speler kunnen vinden die er onmiddellijk zou staan en ook voor de toekomst interessant zou zijn. Alleen nu is er geen plan B. Plan A is de opstelling waar PSV de laatste weken mee speelt, trainer Phillip Cocu kan nu echter niet overschakelen op plan B met bijvoorbeeld snelle buitenspelers."



Willem II haalde onder meer Obbi Oulare. Job van der Zon, Willem II-watcher, ziet de nieuwe spits niet als ‘de verlosser’. “Hij komt puur omdat Bartholomew Ogbeche weg is gevallen. Hij komt ter vervanging. Ik denk niet dat hij meteen een basisplaats heeft. Sol heeft het goed gedaan, dus hij zal aan moeten tonen dat hij beter is dan de Spanjaard.”Sol maakte acht goals dit seizoen. “Maar hij is de enige die echt scoort. Bij Feyenoord kan iedereen scoren. Het is niet te vergelijken, maar dat is wel het verschil. Het probleem ligt ook niet in de spits, maar daar omheen. Een speler als Erik Falkenburg was vorig seizoen goed voor elf doelpunten, nu is hij uit vorm. En trainer Erwin van de Looi zegt dat spelers als Funso Ojo en Jordy Croux doelpunten kunnen maken. Maar het is nu bijna februari en ze hebben allebei nog geen goal gemaakt. Dat zegt wel iets.”NAC Breda was in de Jupiler League de meest actieve club. Met Manu Garcia, James Horsfield, Jari Oosterwijk en Chiro N'Toko kwamen er vier nieuwe spelers. Met Kevin van Diermen vertrok er maar één speler. Trainer Stijn Vreven heeft nu een selectie van dertig spelers. "Die gaat snijden in de groep", zegt Ronald Sträter. "Ik denk dat hij spelers terug gaat zetten naar de A-jeugd. Waarom geen spelers verhuren? Dat wilde NAC wel. Waarschijnlijk zijn de spelers niet interessant genoeg geweest om te huren."Met Oosterwijk kwam er een nieuwe spits, op het laatste moment. "Dat is al vreemd. De vraag is ook wat er gaat gebeuren. Een extra spits achter Cyriel Dessers was noodzaak. Als hij geblesseerd raakt is er namelijk niets. Maar gaat Oosterwijk op de bank zitten? Of wil Vreven met twee spitsen gaan spelen?" N'Toko is volgens Sträter een goede en betrouwbare aanwinst, ook Garcia is een versterking. "Een echt voetballertje, maar geen 'tien' die veel gaat scoren."