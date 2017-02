Zaak ontvoerde pups: vierde verdachte aangehouden

BREDA - De politie heeft maandag in Breda een vierde verdachte opgepakt in de zaak van de ontvoerde pups bij zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau. Het gaat om een 39-jarige veelpleger zonder vaste woon- of verblijfplaats. Eerder werden al een 54-jarige man, zijn 20-jarige zoon en een 22-jarige vrouw aangehouden.

Het drietal wordt verdacht van heling. Volgens de politie is er overleg met de officier van justitie over de verdere juridische procedure.



Bij Mekkerbek werden vorige week vier jonge Old English Bulldogs gestolen. Twee pups zijn tot dusver teruggevonden. Een van de hondjes werd aangetroffen bij een 22-jarige vrouw in de Bredase wijk Tuinzigt. Zij is aangehouden. De tweede pup werd gevonden bij de aangehouden verdachten.



De hondjes zijn ongeveer zeven weken oud en nog te jong om zonder hun moeder te kunnen