Goed nieuws: de prinsenwagen van de Sanegeit komt er gewoon

HUIJBERGEN - Er is goed nieuws voor carnavalsstichting de Sanegeit uit Huijbergen. Afgelopen weekend werd er voor de tweede keer ingebroken in hun bouwhal, en werd al het electrisch gereedschap gestolen. Een regelrecht drama, zo vier weken voor de carnaval. Maar nu lijkt het goed te komen.

LEES OOK: Paniek in Huijbergen, bouw prinsenwagen in gevaar door diefstal gereedschap



"Dit geeft echt een goed gevoel", zegt prins Noot de eerste (Wesley Schenk). "Na de inbraak kwam de hulp van alle kanten. Uit ons eigen dorp, maar ook helemaal uit Made. Mensen bieden gereedschap aan, maar ook geld en daar kunnen we dan zelf weer spullen voor kopen." Inmiddels is er al zoveel gereedschap aangeboden dat de prinsenwagen waar aan gebouwd werd, gewoon afgebouwd kan worden.



'We kunnen vooruit'

De dieven maakten een gat in de zijkant van de loods en kwamen zo binnen. De kast met gereedschap was na de vorige inbraak al extra vergrendeld, maar ze kregen hem toch open. De buit: maarliefst 35 stuks gereedschap. De spullen die de carnavalstvereniging mocht ontvangen van donateurs vervangen nog lang niet alle gestolen spullen, "maar we kunnen in ieder geval vooruit", zegt de Prins.



De stichting was niet verzekerd. "Omdat een verzekering zo duur is, dat we daar ieder jaar nieuw gereedschap van kunnen kopen", lacht de Prins. Daarom zijn de donaties van mensen zo belangrijk. Ondanks alle hulp zijn er wel nog een aantal spullen nodig. "We kunnen nu vooral nog een verfspuit gebruiken. We kunnen er zo lang eentje lenen van een andere carnavalsvereninging, maar we hebben er zelf ook een nodig."





De stichting is ontzettend blij met alle hulp. Hier hadden ze op gehoopt. "We hadden het ook wel een beetje verwacht. De vorige keer dat er ingebroken is zijn we ook heel erg goed geholpen door iedereen", zegt de Prins.