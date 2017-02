Man uit Berghem krijgt 3,5 jaar cel voor zware mishandelingen en bedreigingen

DEN BOSCH - Een 27-jarige man uit Berghem gaat 3,5 jaar de cel in omdat hij drie mannen heeft mishandeld en bedreigd in Oss en Grave. De rechtbank in Den Bosch vindt dat er in twee gevallen zelfs sprake is van poging tot doodslag. Ook moet de man nog 487 dagen uitzitten van een eerder opgelegde straf.

De man sloeg in Oss iemand elkaar en bedreigde een getuige die hem te hulp schoot. Hij wachtte de Ossenaar ‘s ochtends op in de Teugenaarsstraat en viel hem plotseling aan. De getuige kwam tussenbeide en probeerde de Berghemnaar weg te halen bij het slachtoffer, maar werd toen zelf met een mes bedreigd.



Volgens de rechtbank sloeg en stompte de vechtersbaas het eerste slachtoffer. Ook heeft hij hem in ieder geval één keer met kracht tegen het hoofd geschopt. Dit wordt gezien als poging tot doodslag, omdat het slachtoffer eraan kon overlijden en de Berghemnaar dit risico nam.



Mishandelen gevangene

In 2013 deelde de man ook een flinke trap uit en maakte hij zich schuldig aan poging tot doodslag. Hij zat op dat moment vast en schopte en sloeg een andere gevangene tegen het hoofd.



De rechtbank hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de man eerder is veroordeeld voor het plegen van geweld. De mishandeling in Oss vond ook plaats toen hij voorwaardelijk was vrijgelaten. Daarom moet hij de rest van die eerdere celstraf nu ook uitzitten.