Remy Bonjasky reageert op uitdaging van Rico Verhoeven

AMSTERDAM - Afgelopen vrijdag liet Rico Verhoeven weten dat hij wel een potje wilde K1-vechten met Amsterdamse vedette Remy Bonjasky. Bonjasky reageerde woensdag in een interview met Powned dat hij Verhoeven wel aankon, maar de uitdaging nog niet aangaat. Dit kwam onder andere door zijn volle agenda.

De 41-jarige Bonjasky zou naar eigen zeggen Verhoeven wel na twee keer niezen verslaan, maar dan zou hij wel in topvorm moeten zijn. Daarbij benadrukte hij dat als hij de uitdaging aanging, hij het niet in dit specifieke (onbetaalde) interview zou aankondigen.



Sinds het ‘gevecht van de eeuw’ tussen Verhoeven en Badr Hari, is de 27-jarige Brabander op zoek naar een nieuwe tegenstander. Verhoeven zegt geen uitdaging uit de weg te gaan, alhoewel Turks-Nederlandse kickbokser Gökhan Saki anders beweert. Hij meldt in niet mis te verstane bewoordingen dat Rico niet op zijn uitdagingen durft in te gaan.Het is dus nog afwachten tegen wie Verhoeven’s volgende groot K1-gevecht, aangezien Badr Hari ook beloofd heeft om terug te komen voor een rematch.