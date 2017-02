Tom Boere levert FC Oss nog geen geld op, club hoopt nu op tonnen voor Kevin van Veen

OSS - Tom Boere maakte dit seizoen al vierentwintig goals voor FC Oss en is daarmee topscorer in de Jupiler League. De verwachting was dat de spits in de winterse transferperiode weggekocht zou worden door een grotere club, maar dat gebeurde niet. Jammer voor Boere, maar ook voor FC Oss dat een transfersom misloopt. Wellicht komt er binnenkort toch nog een zak geld richting Oss. Kevin van Veen, oud-spits van de club, schijnt voor een miljoenenbedrag naar China te verkassen.

Het moet toch wel even slikken zijn geweest voor Tom Boere. Met vierentwintig doelpunten hoopte de spits natuurlijk op een transfer naar een grotere club. Er was belangstelling, onder meer uit het buitenland en van NAC Breda, maar tot een overgang kwam het niet.



Gevoel en prijskaartje

"Teleurgesteld, raar...ik weet het niet. Ik kan er niet precies iets aan plakken", zegt Tom Boere, een dag nadat de transferdeadline is verstreken. "Ik had wat meer interesse verwacht en wel een transfer wilen maken. Waarom is het mislukt? Ik moet wel helemaal het goede gevoel hebben en uitiendelijk zit er ook een prijskaartje aan je.Dat soort dingen spelen mee."



Verrassend rustig

FC Oss-trainer François Gesthuizen is blij dat hij in ieder geval ook de tweede seizoenshelft nog over de spits kan beschikken. Al snapt hij niet helemaal hoe dat kan. "Als je kijkt naar de feiten en naar de statistieken verwacht je wel dat er iets gaat komen bij iemand die vierentwinitg goals maakt", zo zegt hij. "Het is verrassend rustig gebleven."



Toch ziet Gesthuizen het niet somber in voor topscorer Boere. "Als hij er hier nog een paar in schiet, en er dus meer dan dertig maakt, moet het raar lopen als er aan het einde van het seizoen dan niets gebeurt."



FC Oss gaat optie lichten

Dat zou fijn zijn voor Tom Boere. En voor FC Oss, want de club kan waarschijnlijk goed geld gaan verdienen aan een transfersom voor de aanvaller. FC Oss heeft een eenzijdige optie om het contract met de spits met een jaar te verlengen en zal die voor 1 maart ook lichten.



Tonnen voor Kevin van Veen?

Op korte termijn hoopt FC Oss echter aan een andere spits geld te verdienen. En wel aan Kevin van Veen, de oud-aanvaller van de Ossenaren die twee jaar geleden voor drie ton naar het Engelse Scunthorpe United vertrok. Van Veen lijkt nu voor miljoenen naar China te verkassen. FC Oss heeft destijds tien procent bedongen van de netto transfersom. Dat kan de club tonnen opleveren.



"De club heeft een goede deal gemaakt", zegt coach Gesthuizen."Daarin zit een percentage bij van doorverkoop. Ik lees bedragen van vier miljoen, of zelfs acht miljoen. Maar de pond is niet meer wat-ie geweest is. Vier miljoen pond is geen acht miljoen euro. Maar mocht dat zo zijn dan is dat voor de club hartstikke mooi. Hopelijk kunnen we dan ook sportief wat stapjes maken."



Aflossen

Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, want de club gaat geen extra geld in de spelersgroep pompen. Als FC Oss goed beurt voor Van Veen, zo zegt directeur Peter Bijvelds, wordt het geld gebruikt om lopende investeringen af te lossen.