Het huisdier van Melissa (9) is... een kerkuil!

MIERLO - "Hij is echt super lief. En nee, het is niet zielig." Rocky is de kerkuil van de negenjarige Melissa uit Mierlo. Hij fladdert er lustig op los in de woonkamer. Rocky is niet alleen een prachtig mooie kerkuil maar ook vooral een huisuil.

Als Rocky niet rondfladdert, bekijkt hij het hele gebeuren van zijn vaste plek op de klok in de woonkamer. "Vriendjes en vriendinnetjes die hier komen spelen vinden hem ook heel leuk. Maar ze mogen hem niet meenemen hoor. Rocky blijft altijd bij mij."



Ziek zijn

"Rocky is vooral heel lief als ik met pijn op de bank lig. Ik heb een ziekte aan mijn heup en heb soms erg veel pijn. Dan kan ik niet goed lopen en spelen. Rocky komt mij dan kopjes geven en troosten. Daarom hou ik zo ontzettend veel van hem."



Melissa weet echt heel veel van uilen. "Ik heb al twee keer een spreekbeurt over Rocky gegeven en toen liet ik hem in de klas laten zien."





De liefde voor de uil komt niet van een vreemde. De moeder van Melissa houdt al heel lang van de wijze dieren. Moeder Amanda kwam via een bekende valkenier aan deze kerkuil. Vanaf het begin hebben ze Rocky met de hand liefdevol opgevoed.Rocky is een half jaar oud en speelt ook regelmatig met het hondje van Melissa. Vaak wint de uil. "Dat komt vooral door zijn klauwen. Die zijn zo scherp als een naald."Rocky en Melissa spelen vaak samen. "Hij houdt erg van tennisballen en muziekoortjes". Rocky krijgt veel aandacht en Melissa verzorgt hem erg goed. Elke dag eet hij twee kuikens. Muizen houdt hij niet zo van. Het is een lieve kieskeurige kerkuil.