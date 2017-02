Geen vrije uitloopeieren meer door vogelgriep: 'Dit kost me drieduizend euro per week'

ROOSENDAAL. - Pluimveehouder Andy Siemons in Roosendaal heeft dit jaar voor het eerst vrije uitloopkippen. De 20 duizend dieren kunnen overdag de stal uit en de wei of het bos in. Een gebied van 9 hectare, maar vanaf donderdag zal er geen kip meer te zien zijn.

De kippen zitten het liefst in de bossen. Hij heeft een hek om zijn grondgebied gezet en geïnvesteerd in een wintertuin, zodat bij slecht weer de kippen in ieder geval onder een afgeschermd afdak kunnen blijven. Al die investeringen denkt hij terug te krijgen doordat het vrije uitloopei zo'n twee tot drie cent duurder meer opbrengt.



Europese regels

Maar dat voordeel is vanaf donderdag weg. Door de uitbraak van vogelgriep is er in Nederland al 12 weken een ophokplicht. En volgens Europese regels verliest een ei het predikaat vrije uitloopei als de kip meer dan 12 weken niet buiten is geweest. "Onbegrijpelijk," zegt Siemons. Zijn eieren gaan vanaf nu voor de prijs van een gewoon scharrelei weg. "Dat scheelt twee cent per ei, of wel drie duizend euro in de week."



De Roosendaalse boer is niet boos over de ophokplicht. Die is volkomen terecht: "We moeten die ziekte indammen en voorkomen dat er nog meer pluiveebedrijven geruimd worden." Maar de finaciele gevolgen voor zijn bedrijf vindt hij onrechtvaardig.



Precies dezelfde eieren

Pogingen van de Nederlanse staatssecretaris van landbouw Martijn van Dam om de regels voor uitoopeieren te verruimen zijn in Brussel gestrand. De Eurocommissaris voor landbouw wil er niet aan.



"Iedereen wil het, maar één man houdt het tegen." Siemons en zijn collega's begrijpen er niks. Door de houding van Brussel heeft de Roosendaalse pluimveehouder woensdag voor het laatst eieren geleverd met het stempel van vrije uiloopeieren. Morgen heten ze scharreleiren. "En het gaat om precies dezelfde eieren en morgen zijn ze net zo lekker als vandaag."



Uit de schappen

De Europese regel is niet alleen vervelend voor boeren. Het is ook vervelend voor de consument, want binnenkort zal het vrije uitloopei dus niet meer in de schappen van de supermarkt te vinden zijn. En dat zo tot de vogelgriep helemaal weg is uit Nederland en er geen ophokplicht meer is.