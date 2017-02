Brandende auto gevonden in buitengebied Tilburg, mogelijk met slachtoffer erin

TILBURG - In het buitengebied van Tilburg heeft de brandweer een brandende bestelwagen gevonden. Mogelijk zit er een slachtoffer in de bestelauto, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

De bestelauto is gevonden aan de Koebrugse Weg. Volgens een omstander ontbreken de kentekenplaten.



De brandweer kreeg om halfzeven een melding van een autobrand. Omdat de brandweer vermoedt dat er nog iemand in de bestelauto zit, is de politie ingeschakeld.