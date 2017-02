Spectaculair: springen van een tien meter hoge duiktoren [VIDEO]

EINDHOVEN - In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven begint donderdag de Senet Diving Cup, het grootste internationale schoonspringevenement van Europa. Tot en met zondag proberen de deelnemers de mooiste - en technisch zeer ingewikkelde - sprongen te maken. Het spectaculairst zijn de sprongen vanaf tien meter hoogte, bijna uit de nok van het zwemstadion.

Een dag voor de start van het internationale springtoernooi maakt de 17-jarige Pascal Korterink sprong na sprong van de indrukwekkende duiktoren. De 10-meterplank staat tijdens de Senet Diving Cup ook op zijn programma. De uit Deventer afkomstige Korterink woont al een tijdje in Eindhoven om dagelijks te kunnen trainen. In Eindhoven woont hij op een sportcampus waar school en sport centraal staan.



Op het randje

Met zijn tenen op het randje ligt letterlijk tien meter onder zijn grote teen, het duikbad van het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Korterink zegt dat het hem niets doet er is dan ook geen spoortje van angst. "Als ik hier sta voel ik vrij weinig. Het enige waar ik denk is aan de sprong. Angst voel ik niet, moet je ook niet aan denken anders heb je een grote kans dat je sprong mislukt."



Het schoonspringen heeft in Nederland en daardoor in Eindhoven een flinke impuls gekregen door de deelname van Uschi Freitag aan de Olympische spelen van Rio. Freitag die in Eindhoven traint was de eerste Nederlandse in bijna een kwart eeuw die tijdens een spelen weer mee mocht doen. Haar deelname leverde de KNZB wat extra geld op, maar ook jeugd die door de sport werd aangetrokken.



Heel Europa springt bij ons

Ondanks dat Nederland een kleine speler is in het diving-wereldje weet bijna heel Europa Eindhoven wel te vinden voor deelname aan het vierdaagse toernooi. Xandra Selier van de organisatie somt indrukwekkende cijfers op. "Aan het evenement doen zeventien landen mee met 250-deelnemers. Gezamenlijk gaan die sporters zeshonderd keer van een duikplank af, van hoog tot laag."