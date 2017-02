Dakarcoureur De Rooy verkoopt zijn truck: ‘Van een oud menneke geweest’

SON - Zoekt er iemand nog een vlotte vrachtwagen? Dakarcoureur Gerard de Rooy heeft op Twitter zijn vrachtwagen te koop gezet. We belden met De Rooy om erachter te komen of het wel een goede aanbieding is.

“Hij is zo goed als nieuw. Van een oud menneke geweest,” lacht de 36-jarige coureur. Het is in ieder geval een van de trucks waarin team De Rooy afgelopen twee jaar de Dakar heeft uitgereden. “Elke twee jaar wordt dat ding helemaal opnieuw opgebouwd.”



Maar voor wie zou zo’n snelle truck interessant moeten zijn? “Er zitten gewoon kentekenplaten op, dus je kan er de weg mee op. Maar uiteraard is het voor professioneel gebruik,” aldus De Rooy.



De Dakarvedette uit Son vindt het prijskaartje van 300.000 euro wel meevallen. “Dan krijg je hem zoals ‘ie nu is zonder extraatjes. Maar je moet ook bedenken dat je voor zo’n Dakarmini al gauw een miljoen moet aftikken.” Een hoop metaal en maarliefst 900 pk voor een prikkie, dus. Bij interesse even mailen naar Team De Rooy.