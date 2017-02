Provincie: 'Steun voor Q-koortspatiënten moreel noodzakelijk'

EINDHOVEN - Gedeputeerde Henri Swinkels vindt een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de schade die Q-koortspatiënten hebben geleden moreel noodzakelijk. Dat schrijft Swinkels woensdag in een blog. De rechtbank in Den Haag oordeelde vorige week dat Q-koortspatiënten geen schadevergoeding van de Nederlandse staat krijgen, omdat de staat niet verantwoordelijk is voor de uitbraak van de ziekte.

De uitbraak van de ziekte begon in 2007 in Herpen. Het is nog altijd de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld. Ruim 4200 mensen werden ziek en er vielen zeker 74 doden.



De gedeputeerde sprak woensdag met de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Swinkels mocht zijn 'Brabantse visie' geven op een nieuw rapport over de lessen die de overheid heeft getrokken uit de Q-koortsepidemie.



Afwachtend

Swinkels vindt dat de recente uitspraak van de rechter haaks staat op conclusies van onderzoekers. Zij stelden eerder dat de overheid te afwachtend is geweest tijdens de uitbraak van de ziekte en dat burgers onvoldoende en te laat zijn voorgelicht over de risico's.



Morele verantwoordelijkheid

"En dan nog: als de rijksoverheid in deze niet juridisch aansprakelijk is, bestaat er ook nog zoiets als…..een morele verantwoordelijkheid", schrijft de bestuurder in zijn blog. "Ik heb het belang van die erkenning benadrukt en de noodzaak van een gebaar vanuit de Rijksoverheid dat niet alleen woorden kent, maar ook concrete tegemoetkomingen."