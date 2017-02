Nieuwe EK-limiet voor kogelstootster Melissa Boekelman

DÜSSELDORF - Kogelstootster Melissa Boekelman uit Breda heeft voor de tweede keer binnen drie dagen de limiet gehaald voor deelname aan de EK indoor begin maart in Belgrado. De 27-jarige atlete kwam woensdagavond bij wedstrijden in Düsseldorf in haar tweede worp tot een afstand van 17,22 meter. De norm voor het EK-ticket ligt op 17,20 meter.

Boekelman, vorig jaar zomer nog actief op de Olympische Spelen in Rio, liet zondag in Sittard al een afstand van 17,25 meter noteren.



De Atletiekunie verklaarde een dag later haar limietstoot echter ongeldig. Mannen en vrouwen startten door elkaar in Sittard en volgens de internationale regels gelden behaalde limieten niet bij een gemengde wedstrijd.