Kamerlid Madeleine van Toorenburg fel tegen reguleren wietteelt: 'Cannabis is een sluipmoordenaar'

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft zich woensdagavond uitgesproken over een wetsvoorstel van D66-kamerlid Vera Bergkamp om wietteelt te reguleren. CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg is fel tegen. Volgens haar lost het reguleren van wietteelt geen enkel probleem op. "Coffeeshops zijn zo'n beetje de enige warenhuizen die in Nederland nog overeind staan."

"Wiet is in Nederland het enige product dat verkocht mag worden waar geen kwaliteitscontrole op is", zei Vera Bergkamp woensdagavond. Ze wil met de initiatiefwet het telen en vervoeren van cannabis toestaan. Op die manier zou de teelt gereguleerd en gecontroleerd kunnen worden.



Dat zou er voor moeten zorgen dat de criminaliteit rond wietteelt afneemt. Volgens Bergkamp hoeven telers en coffeeshophouders dan niet meer schimmig te doen over hun werkzaamheden en kunnen zij gewoon belasting betalen.



CDA-fractievoorzitter Madeleine van Toorenburg trok fel van leer tegen het voorstel. "Cannabis is een sluipmoordenaar. De ontwikkeling van onze jongeren stagneert door het gebruik ervan en daar gaan we dan een overheidsstempel 'oké' opplakken?""Hoe kun je met droge ogen beweren dat de criminaliteit hiermee wordt aangepakt, als je niet eens politie en justitie om advies hebt gevraagd", vroeg Van Toorenburg zich woensdagavond hardop af.Bergkamp schreef in een e-mail dat ze aan zo’n advies geen behoefte heeft. Onacceptabel als het aan Van Toorenburg ligt. "Dat is volksvertegenwoordigeronwaardig. Ik spreek veel officieren van justitie in Brabant, ik ga mee met de politie. 90 procent van de wietproductie is bestemd voor het buitenland. Dit lost helemaal niets op. Anders had het Openbaar Ministerie toch ook niet in de krant geroepen dat ze dit voorstel naïef vinden?"Van Toorenburg werd door andere Kamerleden aangesproken op haar felle toon. SP-Kamerlid Van Nispen vond dat Van Toorenburg veel te ver ging in haar bewoording en vroeg haar een beetje te minderen.De politica uit Rosmalen deed er nog een schepje bovenop. "U komt toch ook uit Brabant, u weet hoe groot de problemen daar zijn. Hoe kan mevrouw Bergkamp met droge ogen beweren dat dit een veiligheidsaspect oplost?"De Vereniging van Nederlandse gemeenten liet woensdag weten dat ze de initiatiefwet ondersteunen, juist vanwege de aanpak van criminaliteit.Van Toorenburg: "Ik geloof daar niets, maar dan ook helemaal niets van. Vele jaren geleden dachten we dat coffeeshops een oplossing waren. Maar we zien in Brabant dat de ondermijning enorm is en dat het een groot drama is. Dan moet je de moed hebben om te zeggen 'Kap er maar mee'."