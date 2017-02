Geen boter, kaas en eieren in Oirschot, maar wel bier!

OIRSCHOT - Zestig mensen gaan deze maand veganistisch eten. Op die manier willen ze iets doen tegen de klimaatverandering. Het doel is om na een maand de balans op te maken en in de toekomst misschien minder vlees te eten.

"We zagen de documentaire Cowspiracy en schrokken ervan. Ik dacht dat auto’s voor milieuvervuiling zorgden, maar de veeteelt is blijkbaar een veel groter probleem", vertelt initiatiefnemer Pim Moolenaar.



Samen met Joost van den Heuvel bedacht hij om een maand lang veganistisch te eten. "We doen allemaal mee aan dit probleem, zonder dat we er bij stil staan. Het leek ons wel een uitdaging om dat eens een maand te laten", zegt Van den Heuvel.



Al vrij snel ontstond het idee om meer mensen bij de actie te betrekken. Vrienden, familie en collega’s werden ondervraagd over klimaatproblemen en eetgewoontes om ze enthousiast te krijgen.Het resultaat: bijna zeventig mensen laten deze maand alle dierlijke etenswaren links liggen. Moolenaar ontdekte dat dat lang niet zo makkelijk is als je denkt."Dipsaus, stroopwafels, Cup-a-Soup. We schrokken er eigenlijk van in hoeveel producten er melk of eieren zitten verwerkt. Vooral wanneer je niet thuis bent, moet je dus goed opletten wat je eet."Het is volgens Van den Heuvel niet geheel toevallig dat zij hun actie juist in februari houden. "Dat is de kortste maand he! Helaas valt carnaval wel in onze actieperiode. Dat wordt zwaar."Een broodje shoarma eten zit er dus niet in voor de heren. "Maar bier mag gelukkig nog wel", concludeert Joost opgelucht. En als het niet lukt om carnaval veganistisch te volbrengen? "Gelukkig is het aan het eind van de maand", lachen de heren.