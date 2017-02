Ongeval met chemische stoffen in Dongen: bedrijf ontruimd

DONGEN - Bij het overpompen van de gevaarlijke stof loog bij het bedrijf Stork aan de Wilhelminastraat in Dongen is donderdagochtend iets misgegaan. Er ontstond een reactie waarbij chemische dampen vrijkwamen.

Het bedrijf werd meteen ontruimd. Er is niemand gewond geraakt.



De dampen zijn niet naar buiten gekomen, zo zegt de veiligheidsregio. De omgeving had geen last van het ongeval. De brandweer stabiliseerde de situatie. Daarna kon het personeel weer naar binnen. Stork is een bedrijf dat machines maakt voor de productie van voedings- en genotmiddelen.