Foodwatch krijgt gelijk in zaak paardenvlees Willy Selten

DEN HAAG - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vorig jaar terecht openheid van zaken gegeven over welke bedrijven allemaal vlees hadden gekocht bij groothandel Selten uit Oss. Voedselwaakhond foodwatch had openbaarmaking van de lijst via de rechter afgedwongen. De Raad van State heeft deze uitspraak nu bevestigd.

De lijst met afnemers is al sinds januari 2016 openbaar. Een afnemer van Selten uit Zoeterwoude maakte hiertegen echter alsnog bezwaar. Openbaarmaking zou volgens het bedrijf leiden tot onevenredige reputatieschade. De Raad van State ging in deze redenering niet mee.

LEES OOK: Waar is het foute vlees van Willy Selten gebleven? NVWA moet afnemers vrijgeven



Foodwatch is blij met het oordeel. De voedselwaakhond ziet de uitspraak als ‘een grote overwinning voor de consument’. “Als slachtoffer van voedselfraude moet je, net als bij andere vormen van fraude, malafide producten terug kunnen brengen. Openheid van zaken is bij voedselfraude zelfs nóg belangrijker, omdat de gezondheid in het geding kan zijn”, zegt Ilse Griek, directeur van foodwatch.



De voedselwaakhond verwacht dat de uitspraak ook grote gevolgen zal hebben voor de informatieverstrekking bij andere voedselschandalen. De NVWA mag dankzij deze uitspraak informatie over mogelijk onveilig voedsel voortaan niet zo maar achterhouden. Iets dat ze aanvankelijk in deze wel deed.



'Alleen maar slordig'

De vleesgroothandel van Willy Selten in Oss verkocht relatief goedkoop paardenvlees als puur rundvlees. In 2011 en 2012 had het bedrijf ten minste 336.000 kilo paard verwerkt. Dat was niet opgenomen in de boekhouding.



Selten, die zei dat hij alleen maar slordig was, werd daarvoor veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. De groothandel moest 50.000 ton vlees terugroepen omdat de herkomst niet duidelijk was.