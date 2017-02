Helmonder die Facebookbedrieger van dochter mishandelde nog zeker zestig dagen vast

DEN BOSCH - Een inwoner van Helmond blijft langer vastzitten, omdat hij een man die zijn dochter via Facebook had bedreigd zwaar zou hebben mishandeld. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald.

De Helmonder is met minstens zestig dagen verlengd.



'Poging tot moord dan wel doodslag'

Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat de man wordt verdacht van poging tot moord dan wel doodslag. Uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen of de verdachte, Mario Haazen, hiervoor ook gestraft moet worden.



Hij sloeg zijn slachtoffer op 19 januari meermalen met een metalen schep. De Helmonder wilde zo wraak nemen, omdat de man zijn 14-jarige dochter had lastig gevallen op Facebook. De zaak kreeg regionale én landelijke publiciteit.