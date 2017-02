Groentedumper slaat opnieuw toe in het bos, nu met zestien ingepakte broccoli

WOENSDRECHT - Er is een groentedumper actief in de bossen bij Woensdrecht. Boswachter Erik de Jonge heeft woensdag zestien ingepakte broccolli gevonden langs een bosweg. Inmiddels kijkt hij daar niet meer van op: het is de vijftiende keer in twee jaar tijd dat groentekleinduimpje een spoor achterlaat.

Boswachter De Jonge trof de broccoli nog ingepakt aan. Ze lagen langs de weg in een spoor van zeker drie kilometer lang. “Bizar. Dit komt dus al twee jaar lang een paar keer voor, steeds op dezelfde onverharde weg langs het spoor in de bossen bij Woensdrecht”, vertelt de boswachter.



'Prei, wortels en sla'

Soms betreft het wortels, soms prei. “Maar het gaat altijd om groente. Een paar weken terug lagen er nog 25 slakroppen langs de weg, steeds met ongeveer vijftig meter tussen de kroppen in. Ze zijn waarschijnlijk uit een rijdende auto gegooid, maar in het verleden hebben we groenten ook op een hoopje aangetroffen.”



De boswachter zou de dumpingen nog enigszins kunnen begrijpen als het gewone groente betrof, zegt hij. “Maar vaak zijn de groenten nog verpakt. Dieren, bijvoorbeeld konijnen, vreten die verpakking op. Dat plastic is uiteraard heel slecht voor die beestjes.”



Wie is de dader?

Inmiddels krijgt de boswachter hulp uit onverwachte hoek. “Iemand van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft me benaderd via Twitter en mij gevraagd de barcode op de etiketten door te sturen. Hij kan uitzoeken waar de groente zijn geproduceerd en verkocht.”



De boswachter hoopt snel bij de verantwoordelijke aan te kloppen. Zelfs heeft hij een vermoeden wie de daders is. "Het kan een marktkoopman zijn die overtollige groente uit de auto op weg naar huis knikkert. Ik kan me in elk geval niet voorstellen dat het om een particulier gaat. Wie heeft er nou tientallen kroppen sla in zijn auto? Ik niet, in elk geval.”