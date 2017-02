Fietser omgekomen na aanrijding met auto in Schijndel

SCHIJNDEL - Bij een aanrijding tussen een fietser en een auto is donderdagochtend in Schijndel een fietser overleden. Het slachtoffer is nog lange tijd op straat gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. Het ongeluk gebeurde om iets voor halftien op de kruising van de Deken Baekersstraat met de Mgr. Zwijsenstraat in Schijndel.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.