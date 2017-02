Van YouTube naar eigen platenlabel en grote housefeesten, Tilburgse Youtubers zijn succesvol

TILBURG - Twee jaar geleden begon het allemaal met een Youtubekanaal uit 'liefde voor de muziek'. Maar dat kanaal is ondertussen uitgegroeid tot een eigen platenlabel, eigen merchandise en grote internationale housefeesten die de jongens organiseren. Oprichters Aart van den Dool en Gino van Eijk gaan lekker met Future House Music.

De jongens begonnen het kanaal twee jaar geleden uit 'liefde voor de muziek'. "Er ontstond een nieuw genre in de muziek waar veel over te vinden was, maar we misten een centrale plek waar dat alles samen kwam", vertelt Gino. Ze hadden geen commerciële plannen maar na een paar maanden kregen Aart en Gino door dat er meer te halen was uit Future House Music. "Op Facebook kregen we heel veel likes, veel mensen waren op zoek naar een plek met deze muziek", vertelt Aart. "Na een paar maanden wilden we kijken of we er onze toekomst mee op konden bouwen."







Samen bezig met muziek

Aart en Gino kennen elkaar al jaren. Die 'liefde voor de muziek' bracht ze bij elkaar. Ze draaiden altijd samen op kleine feestjes en waren soms urenlang bezig met de muziek op hun kamer. Op dat gebied is er niet veel veranderd. De jongens werken namelijk vanuit de studio van Gino. En dat doen ze vol passie. "Ik ben samen met één van m'n beste vrienden iets gaan doen dat heel dicht bij m'n hart ligt."



Hoewel het dus lekker gaat met de zaken, hebben de jongens ook nog dromen. "Het oosten is een markt waar we graag heen willen. China bijvoorbeeld", vertelt Aart enthousiast. "Daar komt dit genre echt in opkomst."