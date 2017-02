Minister voelt niets voor compensatie Q-koortspatiënten

DEN HAAG - Minister Schippers van Volksgezondheid is niet van plan om in te gaan op een oproep van SP-gedeputeerde Henri Swinkels. Hij vroeg de minister om q-koortsslachtoffers financiële compensatie aan te bieden, ondanks een uitspraak van de rechter waarin de staat niet verantwoordelijk werd gehouden voor de uitbraak van q-koorts.

Een woordvoerder van Schippers zegt dat de stichting Q-support is opgericht om patiënten te begeleiden. "Er is de afgelopen jaren in de Tweede Kamer al veel gediscussieerd en gesproken over Q-koorts", aldus de woordvoerder. Zij weigert in te gaan op de vraag wat de minister van de oproep van Swinkels vindt.



Over de brug komen

Swinkels vindt dat de overheid een 'morele verantwoordelijkheid' heeft naar de patiënten toe. Hij vroeg de minister daarom alsnog over de brug te komen met een compensatie. Daarin werd hij gesteund door het college. Schippers lijkt er geen woord meer aan vuil te willen maken en laat het via haar woordvoerder bij een korte reactie.



In 2018 wordt de stichting Q-support opgeheven. Een adviesraad stelt voor om de stichting niet op te doeken. Het is nog onduidelijk of de overheid gehoor geeft aan deze oproep.



De uitbraak van de ziekte begon in 2007 op een geitenboerderij in Herpen. Het is nog altijd de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld. Ruim 4200 mensen werden ziek en er vielen zeker 74 doden.